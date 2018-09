Dr. Lutz Helmke wird neues Vorstandsmitglied bei der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG; Dr. André Heß scheidet aus dem Vorstand aus DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Personalie Dr. Lutz Helmke wird neues Vorstandsmitglied bei der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG; Dr. André Heß scheidet aus dem Vorstand aus 31.08.2018 / 20:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, den 31.8.2018. Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat am heutigen Tage Herrn Dr. Lutz Helmke mit Wirkung zum 17. September 2018 zum neuen Vorstandsmitglied der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG berufen. Dr. Helmke übernimmt die Vorstandsposition von dem bisherigen Vorstandsmitglied Dr. André Heß, den der Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung als Vorstandsmitglied abberufen hat. Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG und Herr Dr. Helmke vereinbarten im Zusammenhang mit seiner Bestellung den Abschluss seines Vorstandsanstellungsvertrages bis zum 31. Dezember 2021. Kontakt: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Karolin Riehle Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10 13125 Berlin - Germany Tel.: +49-30-94 10 84 138 Fax: +49-30-94 10 84 112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Dr. Helmke wird die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gemeinsam mit Herrn Dr. Andreas Eckert als Vorstandsvorsitzenden und Herrn Dr. Harald Hasselmann als weiteren Vorstand führen. Dr. Helmke, Jahrgang 1961, studierte an der FU Berlin Mathematik und Chemie. Nach der Promotion im Bereich der Radiochemie wechselte er in die Medizintechnik und startete seine Karriere im Marketingbereich der Firma Biotronik. Danach bekleidete er über 25 Jahre verschiedene Managementpositionen bei Abbott, St. Jude Medical und zuletzt MagForce. Als Vorsitzender verschiedener Arbeitsgruppen des Bundesverbandes Medizintechnik sammelte Helmke zudem breite Erfahrungen bei der Markteinführung und dem Erstattungswesen von medizinischen Produkten. Herr Dr. Helmke ist Vater dreier Kinder und wohnt mit seiner Familie in Berlin-Charlottenburg. 31.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: 49 30 941084-138 Fax: 49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719779 31.08.2018 CET/CEST

