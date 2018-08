Laut Analysten der National Bank of Canada wird die Bank of Canada den Leitzins in der nächsten Woche unverändert beibehalten. Wichtige Zitate: Wir erwarten, dass die Bank of Canada ihre Zinsen nächste Woche unverändert lässt. Wie BoC-Gouverneur Stephen Poloz in der Vergangenheit betonte, kommt es bei politischen Entscheidungen auf das Gesamtbild an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...