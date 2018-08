Die Krisen in der Türkei und Argentinien reißen immer mehr Schwellenländer in den Abgrund. Doch manche trifft es besonders hart.

An der Türkei-Krise kommt in diesen Tagen auch der Chef von Deutschlands größter Bank nicht vorbei. Auf dem Handelsblatt-Bankengipfel sagte Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing: "Die instabile Lage in der Türkei führt zu neuen Fragezeichen hinsichtlich der Stabilität anderer Schwellenländer - von Argentinien über Südafrika bis Indonesien."

Aus seiner Sicht ist die Krise der Schwellenländer noch längst nicht ausgestanden - im Gegenteil: Sewing erwartet, dass neben Argentinien noch weitere Länder Finanzhilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Anspruch nehmen werden. "Ich wage die These, dass bald die Zeit großer IWF-Programme zurückkehren könnte", sagte Sewing.

Diese These teilen offenbar immer mehr Investoren: Seit Jahresbeginn leiden die Schwellenländer unter einer drastischen Verkaufswelle. So hat der "MSCI Emerging Market Currency Index", der die Entwicklung der wichtigsten Schwellenlandwährungen zum Dollar abbildet, seit Ende Januar rund acht Prozent verloren.

Als Auslöser für die aktuellen Turbulenzen vieler Schwellenländer-Währungen gilt die Geldpolitik in den USA. Anders als zu Jahresbeginn erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve zuletzt signalisiert, dass sie die Zinsen schneller anheben will. Inzwischen geht sie von vier Erhöhungen in diesem Jahr aus - Anfang 2018 hatten viele Ökonomen nur mit zwei bis drei Zinsschritten gerechnet.

Durch die höheren Zinsen in den USA wird es für Anleger attraktiver, dort in Zinspapiere zu investieren. Das sorgt dafür, dass mehr Kapital aus den Schwellenländern in die USA fließt. Doch einige Staaten hat der Ausverlauf weitaus härter getroffen, als andere. Besonders Länder mit einem hohen Leistungsbilanzdefizit und einer hohen Fremdwährungsverschuldung geraten in den Fokus der Investoren. Der Überblick.

Türkei

Von den krisengeplagten Schwellenländern ist die Türkei das Land mit dem größten Leistungsbilanzdefizit. Das bedeutet: Die Türkei importiert deutlich mehr als sie exportiert. Schätzungen des Finanzdatendienstes Bloomberg zufolge dürfte das Leistungsbilanzdefizit der Türkei im Jahr 2018 bei 6,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen.

Weil die türkische Lira seit Jahresbeginn um mehr als 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...