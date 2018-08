Nur wenigen Amerikanern wird die Ehre zuteil, nach ihrem Tod im US-Kapitol aufgebahrt zu werden. John McCain gehört dazu. Präsident Trump schickt seinen Vertreter zur Trauerfeier.

In Abwesenheit von Präsident Donald Trump haben Kongressabgeordnete, Senatoren und andere Würdenträger im US-Kapitol Abschied vom verstorbenen Senator John McCain genommen. "Der Präsident hat mich gebeten, im Auftrag einer dankbaren Nation hier zu sein", sagte Vizepräsident Mike Pence am Freitag bei der Zeremonie in Washington. "Wir werden uns immer daran erinnern, dass John McCain seinem Land gedient hat - und John McCain hat seinem Land ehrenhaft gedient."

Pence nannte McCain "einen amerikanischen Patrioten". McCain war ein innerparteilicher Widersacher von Trump. McCains Leiche wurde am Freitag im Kapitol aufgebahrt - eine Ehre, die nach Angaben von Pence bislang nur 30 Amerikanern vor ihm zuteil wurde.

Bürger haben nun die Möglichkeit, Abschied von dem Ausnahmepolitiker zu nehmen, der 1982 als Abgeordneter in den Kongress einzog und dem US-Parlament von 1986 bis seinem Tod am vergangenen Samstag als ...

