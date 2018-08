Honor Play bietet Gamern als erstes Mobilgerät endlich das phänomenal schnelle Gaming- und Unterhaltungserlebnis, das sie sich schon immer gewünscht haben.



Berlin (ots/PRNewswire) - Honor brachte heute sein Honor Play auf den Markt, die erste bahnbrechende neue Produktserie, die endlich die revolutionäre schnelle Gaming- und Unterhaltungserfahrung liefert, auf die die weltweite Gaming-Industrie schon lange wartet. Honor Play ist ein Performance-Monster mit dem revolutionären Grafikprozessor GPO Turbo, der nun endlich die Hoffnungen junger Gamer auf eine "blitzschnelle" Grafikverarbeitung und eine längere Akkustandzeit erfüllt.



Ganz im Zuge der Honor-Portfoliostrategie bietet Honor Play jungen Menschen genau das, was sie von ihrem Smartphone erwarten: ein immersives Nonstop-Gaming- und Unterhaltungserlebnis. Bisher litt diese Erfahrung bei den allerseits beliebten taktischen Turnierspielen permanent unter Speicher- und Kapazitätsschwächen, Problemen mit dem Wärmewirkungsgrad und Akkuverbrauch, da für AR-, VR- und HDR-Rendering schnelle Grafikprozessoren gebraucht werden. Durch intensive Bemühungen und enge Zusammenarbeit mit PUBG MOBILE, einem der beliebtesten taktischen Turnierspiele, konnte Honor nicht nur diese Performance-Probleme lösen, sondern entwickelte zudem das erste, speziell für Gamer konzipierte Smartphone: Honor Play - ein "Game On"-Moment für die Industrie, der die Gamer-Nutzererfahrung auf Mobilgeräten zu einem erschwinglichen Preis von EUR 329 neu definiert.



Honor Play bietet eine völlig neuartige Gaming-Performance und eine 24/7-Nonstop-Unterhaltungserfahrung. Das neue Gerät bringt Gamern wie auch gelegentlichen Benutzern gleich zwei bahnbrechende und branchenführende Smartphone-Technologien. Erstens stellt Honor seine neue GPU Turbo-Technologie vor, die die Effizienz von Grafikverarbeitung und Computing drastisch verbessert. Zweitens nutzt das Gerät die fortschrittliche KI-Technologie von Honor, die die Smartphone-Kamerafunktion von Grund auf verändert.



GPU Turbo ist eine innovative Hardware-Software-Integrationslösung, die die Konkurrenz von Honor weit hinter sich lässt. In globaler strategischer Partnerschaft mit PUBG MOBILE konnte Honor Play die Grafikverarbeitung drastisch steigern und die durchschnittliche Bildfrequenz bei PUBG MOBILE auf 39,46[1] erhöhen. Die Jitter-Rate wurde auf 0,21 %[2] reduziert - mehr als ein Prozentpunkt weniger als die wichtigsten Mitbewerber von Honor anbieten können. Auch die Akkustandzeit ist mit einer durchgehenden Spielzeit von 4,5 Stunden 30 Minuten länger als bei den Top-Modellen der Konkurrenz.



Die KI-fähige Spielerfahrung beim Honor Play bringt die totale Gaming-Immersion. Das 4D-Gaming-Erlebnis umfasst 3D-Toneffekte und KI-Vibration, die speziell auf die beliebtesten Spiele zugeschnitten und an die Objekte und Szenarien im Spiel angepasst ist. AI 4D Smart Shock kann für 30 verschiedene Szenariovibrationen[3] aktiviert werden und zeigt damit an, aus welcher Richtung der Feind oder Schüsse kommen. Dies wird durch den 3D-Surround-Sound von Histen 3D Audio ergänzt, einem ultraweiten 3D-Schallfeld, das dem Spieler ein kinoartiges Tonerlebnis ermöglicht.



Honor Play ist eines der intelligentesten Smartphones der mittleren Preisklasse auf dem Markt. Mit KI-Bewegungsmeldung und intelligenter Erkennung sind Schnappschüsse mit der 16-MP-Frontkamera einfacher als je zuvor. Auch dem gelegentlichen Nutzer wird dieses Gerät genauso viel Spaß machen wie dem Gamer - dank dem übergroßen 3.750-mAh-Akku, der mit mehr als 15 Stunden Video-Streaming und über 95 Stunden Musik-Playback eine intensive Gaming- und Unterhaltungsnutzung erlaubt, und das mit dem Honor FullView FHD+ 6,3-Zoll-Display. Der Kirin 970 NPU-Chipsatz ermöglicht zusammen mit EMUI 8.2 eine Reihe von intelligenten Funktionen sowie eine absolut erstaunliche KI-Prozessorleistung.



Das schmale, dezente Unibody-Metalldesign ist in einer Reihe von Farben erhältlich, um den Geschmack jedes Gamers zu treffen: Midnight Black, Navy Blue, Ultra-Violet sowie der speziellen, rot und schwarz gemusterten Player Edition. Das Design ermöglicht ein kompaktes Gehäuse, das in der Größe dem üblichen 5,5-Zoll-Display entspricht und bequem in die Hand passt, sowie ein rahmenloses 19,5:9-Display.



Honor Play ist bei HiHonor.com (https://www.hihonor.com/global/pro ducts/smartphone/honorplay/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=press&ut m_campaign=201808_honorplay_launch_global) auf Märkten weltweit für nur EUR 329 erhältlich, darunter Westeuropa (VK, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien), Mittel- und Osteuropa, Skandinavien, Nahost, Russland, Indien und in der Region Asien-Pazifik.



"Honor Play ist revolutionärer Moment für die weltweite Gaming-Industrie. Honor bietet Gamern als erstes Mobilgerät ein absolut fantastisches Gaming- und Unterhaltungserlebnis", sagt George Zhao, Präsident von Honor. "Wir stellen jedoch nicht nur ein gutes Produkt her, sondern gestalten die Zukunft des Mobile Gaming gemeinsam mit jungen Menschen weltweit vollkommen neu. Honor Play ist unsere Antwort auf ihren Ruf nach einem schnellen, flüssigen Gaming- und Unterhaltungserlebnis."



Fans von Honor Play haben dieses Jahr auf der Gamescom bei PUBG MOBILE und Asphalt 9 die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten mit den Gaming-Stars der Welt zu messen. Beide Spiele wurden speziell auf Honor Play zugeschnitten und weitere Spiele werden in Kürze bekannt gegeben.



Aufgrund der gemeinsamen Begeisterung für Speed und Performance feiert die Smartphone-E-Marke Honor die Ankunft von Honor Play gemeinsam mit Audi. Honor Play ist der offizielle Partner für den Audi Sports R8 LMS Cup und den Audi R8 und kombiniert elegantes Design mit atemberaubender Performance. Sowohl Audi R8 als auch Honor Play entwickeln Geschwindigkeiten, die die Vorstellungskraft übersteigen.



Informationen zu Honor



Honor ist eine führende E-Marke für Smartphones und gehört zur Huawei-Gruppe. Getreu dem Leitmotiv "For the Brave" wurde die Marke geschaffen, um den Bedürfnissen der Digital Natives durch internet-optimierte Produkte gerecht zu werden, die überlegene Benutzererlebnisse bieten, zum Handeln anregen, Kreativität fördern und die Jugend befähigen, ihre Träume zu verwirklichen. Damit hebt sich Honor von der Konkurrenz ab und beweist seinen Mut, die Dinge anders zu machen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die neuesten Technologien und Innovationen für seine Kunden bereitzustellen.



1] Volle Bildfrequenz gemäß Labortests bei Honor: 40 [2] Gemäß Labortests bei Honor [3] Derzeit erhältlich bei PUBG MOBILE



