Alexander Sachartschenko ist bei einer Explosion getötet worden. Russland macht dafür Kiew verantwortlich.

Der pro-russische Rebellenführer in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist bei einer Explosion in einem Café in Donezk getötet worden. Russland machte umgehend die ukrainische Führung in Kiew dafür verantwortlich. Der ukrainische Geheimdienst erklärte dagegen, vermutlich sei der Separatistenführer in einem Konflikt zwischen "Terroristen und ihren russischen Unterstützern" getötet worden.

Sachartschenko sei "als Folge eines Terroraktes" ums Leben gekommen, meldete die Nachrichtenagentur Donezk, das Sprachrohr der abtrünnigen Region Donezk. Der stellvertretende Ministerpräsident der Region, Alexander Timofeyew, sei verletzt worden. Die Rebellen kontrollieren seit 2014 den Osten der Ukraine und haben die international nicht anerkannte ...

