Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises hat am Freitagabend sein neuestes Schiff AIDAnova getauft. Auf dem komplett ausverkauften AIDA Open Air fand auf dem Gelände der Meyer Werft in Papenburg vor 25.000 Zuschauern die spektakuläre Taufshow statt. Gekrönt wurde der Abend mit der größten Solo -Show von Star-DJ und Producer David Guetta.



"Die Taufe von AIDAnova war ein besonderes Ereignis an einem besonderen Ort: Wir freuen uns sehr, dass wir das AIDA Open Air in Papenburg auf dem Gelände der Meyer Werft feiern konnten und damit die Begeisterung für unser neues Schiff mit so vielen Menschen geteilt haben. Gleichzeitig war das Event ein Dankeschön an unseren Partner, die Meyer Werft, und an die vielen tausend Menschen, die dazu beitragen, dass mit AIDAnova bereits das achte AIDA Kreuzfahrtschiff an der Ems entsteht", sagte AIDA Präsident Felix Eichhorn.



AIDAnova wurde vor der Werfthalle in Papenburg mit Licht- und Lasereffekten eindrucksvoll in Szene gesetzt. Mit einer beeindruckenden Lasershow erwachte das Schiff zum Leben. Die 20 mehrfarbigen Laser-Projektoren, über 300 Stroboskope sowie mehr als 100 Scheinwerfer und Spotlights ließen das Schiff erstrahlen. Wasser-Akrobaten stiegen mit ihren leuchtenden Flyboards in 20 Meter Höhe auf, glitten über die Wasseroberfläche und warfen mit erstaunlichen Stunts Fontänen in die Luft.



Ein weiteres Novum: Erstmals taufte nicht eine einzelne Taufpatin das Schiff, sondern eine ganze Familie: Sonja (31) und Asad (33) Mirza mit ihren Kindern Sophia (2) und Adrian (3) aus Hanau. Mama Sonja sprach den Taufspruch.



"Liebes Patenkind, herzlich willkommen in der AIDA Familie. Du bringst die ganze Welt an einem Ort zusammen und Du wirst viele kleine und große Gäste glücklich machen. Wir taufen dich auf den Namen AIDAnova und wünschen dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Reise und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel."



Zielsicher landete die Hand von Taufmama Sonja auf dem Buzzer und die Champagnerflasche zerschellte am Bug. Ein Laser-Welleneffekt brachte den Mund von AIDAnova zum Lächeln und das Auge zum Zwinkern. Anschließend erhellte ein beeindruckendes Höhenfeuerwerk den Himmel über AIDAnova in goldenen Farben, bevor das Konzert-Highlight des Abends startete.



Mit einem regelrechten Chart-Feuerwerk brachte der Star-DJ und Producer David Guetta die begeisterten Zuschauer mit Songs wie "I Gotta Feeling", "Flames" oder "When Love Takes Over" zum Mittanzen. Die perfekt inszenierte Laser- und Pyroshow rundete das Live-Konzert-Erlebnis ab.



Ende September wird AIDAnova auf ihre erste kurze Reise gehen und Kurs auf Eemshaven in den Niederlanden zur Endausrüstung und Seeerprobung nehmen. AIDA wird das neue Schiff am 15. November 2018 in Bremerhaven von der Meyer Werft übernehmen. An diesem Tag werden auch die ersten Gäste erwartet, die sich auf eine große Vielfalt an neuen Kulinarik- und Entertainmentangeboten freuen können, wie beispielsweise eine Street Food Meile zum Schlemmen, das erste schwimmende TV Studio oder das Time Machine Restaurant. Das beliebte Theatrium, der Aktivbereich Four Elements mit Klettergarten und Wasserrutschen sowie der Beach Club zum Entspannen sind an Bord von AIDAnova natürlich ebenfalls zu finden. Außerdem an Bord: ein rund 3.500 Quadratmeter großer Wellnessbereich, Outdoor-Fitnessstudio, eine Penthouse Suite über zwei Decks, Singlekabinen, 17 Restaurants und 23 Bars.



Mit AIDAnova geht das weltweit erste Kreuzfahrtschiff auf große Fahrt, das mit emissionsarmem Flüssiggas (LNG) betrieben werden kann, im Hafen und auf See. Bis 2023 folgen zwei weitere AIDA Schiffe dieser neuen Generation, die ebenfalls in der Meyer Werft in Papenburg gefertigt werden. Weitere Informationen und Filme zum LNG-Betrieb und dem Umweltengagement von AIDA Cruises sind im aktuellen AIDA Nachhaltigkeitsbericht auf www.aida.de/aidacares zu finden.



In ihrer Premierensaison bereist AIDAnova ab Mitte Dezember 2018 auf siebentägigen Kreuzfahrten die Inselwelt der Kanaren und Madeira. Mehr Informationen auf www.aida.de/aidanova. Die Reisen von AIDAnova sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



Das AIDA Open Air wurde veranstaltet von Hannover Concerts und Four Artists Booking.



Bilder zur Tauffeier von AIDAnova und dem AIDA Open Air Festival mit dem Star DJ David Guetta in Papenburg werden unter folgendem Link zur Verfügung gestellt, der kontinuierlich aktualisiert wird: http://www.image.net/Taufe_AIDAnova



Rostock, 1. September 2018



Über AIDA Cruises:



AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlich erfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 11.400 Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDA Schiffe. AIDA betreibt mit derzeit zwölf Kreuzfahrtschiffen eine der modernsten Flotten der Welt. Bis 2023 entstehen drei weitere Neubauten auf der Meyer Werft in Papenburg (Deutschland). AIDA Cruises wird als weltweit erste Kreuzfahrtreederei ihre neue Schiffsgeneration ab 2018 im Hafen und auf See mit LNG (Flüssigerdgas) betreiben können. Weitere Informationen auf www.aida.de



Über David Guetta:



Mühelos verbindet er elektronische und urbane Musik - David Guettas einzigartige Vision und seine Fähigkeit, diese beiden Stile auf ganz besondere Art und Weise zu vereinen, führen ihn immer wieder aufs Neue zu den interessantesten Kooperationen. Er ist einer der größten Superstars der Dance Music, eine internationale Ikone und zweifacher GRAMMY® Awards-Gewinner. Er hat inzwischen über 50 Millionen Alben verkauft und wurde auf YouTube und Spotify über 10 Milliarden Mal gespielt. Sein außergewöhnliches Werk umfasst zahlreiche Nr. 1-Singles, mehrere Gold- und Platin-Alben, zwei GRAMMY® Awards und die besten Social-Media-Zahlen, die ein DJ/Produzent je erreicht hat. Allein in den vergangenen 10 Monaten hat er mit Sean Paul, Becky G, Afrojack, Sia, Martin Garrix, Brooks, French Montana und Charli XCX zusammengearbeitet.



Während er diesen Sommer Konzerte auf der ganzen Welt gab, unter anderem an seinen Wohnsitzen in Pacha und Ushuaïa auf Ibiza, arbeitete er gleichzeitig an der Veröffentlichung seines 7. Studioalbums, das am 14. September 2018 erscheinen wird. Nachdem er inzwischen seit über drei Jahrzehnten als Dance-Pionier erfolgreich ist, weiß David an diesem Punkt seiner Karriere mit Sicherheit, wohin ihn sein Weg als nächstes führen wird. Immer wieder hat er unter Beweis gestellt, dass er die grenzenlose Energie bündeln kann, die für einen so umfangreichen Konzertplan bei gleichzeitig ungebrochener Plattenveröffentlichung erforderlich ist, ohne dabei seinen Genre-verändernden, poppigen Stil aus den Augen zu verlieren. Nun steht sein neues Album kurz vor der Veröffentlichung und David Guetta wird die Welt erneut mit seinem unglaublichen Sound begeistern.



