Am 23. August 2018 veröffentlichte Volkswagen (WKN: 766403) eine Pressemitteilung, in der massive Zukunftsinvestitionen angekündigt werden: Das Auto soll zum Teil des Internets der Dinge werden, Volkswagen möchte nicht weniger als "das Auto ein Stück weit neu erfinden". So soll sich Volkswagen vom Autobauer zum Mobilitätsanbieter mit vernetzter Fahrzeugflotte entwickeln. Schauen wir uns die Pläne von Volkswagen im Detail an und versuchen zu analysieren, ob das ein kluger Schritt von Volkswagen ist. Was hat Volkswagen genau vor? Volkswagen möchte ein digitales Ökosystem namens "Volkswagen We" für seine Kunden schaffen. Innerhalb dieses Ökosystems genießen die Kunden von Volkswagen dann Dienste und Services wie ...

