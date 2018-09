Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) ist einer der Highflyer des aktuellen Börsenjahres. Derzeit wird sogar darüber spekuliert, dass der innovative Zahlungsdienstleister schon im September die Commerzbank aus dem DAX verdrängen könnte, was durchaus ein Fingerzeig dafür sein kann, wo sich die gesamte Finanzbranche zukünftig hinbewegt. Dennoch scheint die Deutsche Bank (WKN: 514000) diese Entwicklung von Wirecard nicht zu fürchten. Warum? Eindeutig eine gute Frage. Finden wir es also besser gleich heraus: Christian Sewing über Wirecard Genau genommen äußerte sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auf der Bankentagung in Frankfurt zu Wirecard. Zwar sei Wirecard beeindruckend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...