Die USA und Kanada können sich zunächst nicht auf ein neues Freihandelsabkommen einigen. Die Verhandlungen sollen bald fortgesetzt werden. Nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump ist die Stimmung angespannt.

Die Gespräche zwischen den USA und Kanada zur Lösung ihres Handelsstreits werden kommende Woche fortgesetzt. Die bisherigen Verhandlungen seien konstruktiv verlaufen, es gebe Fortschritte, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Freitag mit. Am Mittwoch werde man sich erneut zusammensetzten. Ziel von US-Präsident Donald Trump sei es, eine Vereinbarung in 90 Tagen zu unterzeichnen. Daher habe er den Kongress angewiesen, das bilaterale Abkommen mit Mexiko voranzutreiben. Er sei offen für einen Beitritt Kanadas, sofern das Land es wolle.

Mit Mexiko hatten sich die USA bereits am Montag auf ein vorläufiges Abkommen geeinigt. Der neue Pakt soll an die Stelle des bisherigen Nafta-Abkommens zwischen Kanada, den USA und Mexiko treten. Um Kanada mit an ...

