Man stellte sich mal vor, man steht in einem Bach, hat eine Metallpfanne in den Händen und hofft verzweifelt, einen kleinen gelben Schimmer zu erblicken. Dieser Schimmer wäre dann Licht, das von Gold reflektiert wird, jenem Metall, für das sich Anfang der 1850er Jahre unzählige Menschen über einen ganzen Kontinent bewegt haben. Aber warum nur? Was ist so besonders an Gold, dass die Menschen dafür bereit waren, ihr gewohntes Leben aufzugeben, in der Hoffnung, dieses Edelmetall zu finden? Und, was noch wichtiger ist, warum nimmt Gold in unserer globalen Wirtschaft immer noch einen so wichtigen Platz ein? Hier nun mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...