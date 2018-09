China zwingt andere Länder in seine Abhängigkeit. Die EU will der billionenschweren Seidenstraßen-Initiative nun erstmals etwas entgegensetzen. Doch schon der Name verrät ein typisches Bürokraten-Produkts.

Wenn sich hochrangige Persönlichkeiten aus Ländern mit großer Vergangenheit treffen, mangelt es zumeist nicht an Pathos. Deshalb wollte das Lob des griechischen Außenministers Nikos Kotzias gar nicht mehr enden, als er Anfang vergangener Woche in China weilte. Griechen und Chinesen, säuselte der Politiker, leisteten einen wichtigen Beitrag für die Menschheit - gerade in Sachen Frieden.

Dabei stiftete Kotzias vor allem Unfrieden: Er unterzeichnete eine Absichtserklärung, nach der Griechenland Chinas sogenannte Seidenstraßen-Initiative unterstützt, mit der Präsident Xi Jinping seinem Land zu globalem Einfluss verhelfen will. Damit schert das südeuropäische Land aus einem mühsam erreichten Konsens auf EU-Ebene aus, wonach die Mitgliedstaaten Distanz zu dem Pekinger Machtinstrument halten sollen.

Die griechisch-chinesische Annäherung kommt auch deshalb zur Unzeit, weil Brüsseler Beamte gerade an einer Gegenstrategie arbeiten. Die europäische Antwort kommt spät, denn China hat bereits mit fast 90 Ländern Kooperationsabkommen unterzeichnet. Bis 2027 könnte das Volumen des Mammut-Infrastrukturprogramms auf 1,3 Billionen Dollar steigen, schätzt die Investmentbank Morgan Stanley.

Diese Summen wird die EU nicht einmal ansatzweise aufbringen - und auch den PR-Kampf dürfte Europa verlieren: Brüsseler Beamte haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...