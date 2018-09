Der kanadische Silberproduzent Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR), der mehrere Minen in Mexiko betreibt, hatte zwar bereits vergangenes Jahr für seine neu geplante Produktionsstätte 'Terronera' in Mexiko eine Vorwirtschaftlichkeitsstudie ('PFS') erstellen lassen, aber wesentliche Verbesserungen und Änderungen haben eine neue Studie gerechtfertigt. In der neuen Studie wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...