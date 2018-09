San Francisco (awp/sda/reu) - Ein selbstfahrendes Auto des US-Technolgiekonzerns Apple ist in einen Unfall in Kalifornien verwickelt gewesen. Bei der Auffahrt auf eine Schnellstrasse wurde der Apple-Wagen laut des Unternehmens von ein anderem Fahrzeug von hinten touchiert. Wie der iPhone-Hersteller am Freitag in einem Unfallbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...