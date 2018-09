Der Edelstahlmarkt war in der ersten Jahreshälfte von einer robusten Nachfrage auf allen Märkten geprägt. Allerdings gerieten ab dem 2. Quartal die Preise in Europa und Asien unter Druck. Für Acerinox verlief das 2. Quartal erfreulich. Das operative Ergebnis legte um 20% auf 151 Mio € zu und der Gewinn um 52% auf 80 Mio €. Das Halbjahresergebnis war mit 138 Mio € das Zweitbeste in den vergangenen 10 Jahren und wurde nur durch das außergewöhnliche 1. Halbjahr 2017 übertroffen.

