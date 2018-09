Kupfer ist in den vergangenen Handelsstunden noch einmal schwächer geworden. Der Preis sackte am Freitag um fast 2 % nach unten. Jetzt ging es sogar unter eine wichtige Untergrenze, an der die Notierung nun einen Abwärtstrend hätte verhindern können. Die Kurse sind unter 6.000 Dollar gefallen. Damit rückt erneut ein Zwischentief nahe, das bei fast 5.842 Dollar am 15. August markiert worden war. Wenn diese Linie nicht hält, dann dürfte der Preis aus Sicht der charttechnischen Analysten die Tendenz ... (Moritz von Betzenstein)

