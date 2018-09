Tencent, bekannt vor allem für WeChat, den meistverbreiteten Chat-Diensts in China, sowie Bezahldienste, Soziale Netzwerke und Webportale, ist längst auch das weltweite führende Unternehmen als Publisher von mobilen Videospielen. Bei Riot Games ("League of Legends") besitzt der Konzern die Mehrheit, an Epic Games ("Fortnite") ist er ebenso beteiligt wie an Activision Blizzard ("Call of Duty"). Doch der chinesische Internet-Gigant will offenbar mehr - und hat der Liste nun einen weiteren großen ... (Achim Graf)

