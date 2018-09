Recht interessant ist der Blick in die Präsentation, die die Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") im Hinblick auf den Termin des Unternehmens vor dem Parlament Südafrikas veröffentlicht hat. Denn dort findet sich die Angabe, dass die längst überfälligen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen - vor Ende Dezember. Wer sich seit einiger Zeit mit Steinhoff beschäftigt, den würde es nicht wundern, wenn dies erst am 31.12.2018 geschehen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...