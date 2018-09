Carsharing gilt als eine von vielen möglichen Säulen der Verkehrswende. Um das Teilen von Autos zu fördern, ist seit einem Jahr ein Gesetz in Kraft. Doch es gibt Hindernisse und viel Kritik.

Die Idee ist eigentlich simpel: Mehrere Menschen teilen sich ein Fahrzeug und schaffen dafür ihre eigenen Autos ab. Carsharing nennt sich dieses Modell, das auch immer mehr Menschen in Deutschland nutzen - und das helfen soll, Umwelt wie Straßen zu entlasten. Die Bundesregierung will den Trend fördern, vor einem Jahr ist ein entsprechendes Gesetz in Kraft getreten. Ermöglicht werden sollen so etwa kostenfreie Sonderparkplätze für Carsharing-Fahrzeuge. Doch der Branchenverband moniert ein schleppendes Tempo in der Umsetzung. Dabei gibt es aber auch Gründe, warum der Ausbau der Kurzzeit-Miete nicht so rasch vorankommt, wie von manchen erhofft.

"Das ist unerfreulich, dass es sich so lange hinzieht", sagte Willi Loose vom Bundesverband Carsharing der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Anders als im Gesetz vorgesehen gebe es etwa noch immer kein einheitliches Verkehrszeichen für Carsharing-Stellplätze. Zudem fehle eine Kennzeichnung der berechtigten Fahrzeuge. Die nötige Verordnungs- und Verwaltungsvorschrift liege nicht vor, kritisierte Loose die Arbeit der Bundesregierung.

Ein großes Hindernis ist aus Verbandssicht zudem, dass die Bundesländer die Regelungen sehr unterschiedlich umsetzten. Denn da Straßenrecht Ländersache ist, betrifft das Gesetz nur Bundesstraßen, die vielerorts Durchgangsstrecken sind. Relevant für Carsharing-Angebote seien aber Flächen an kommunalen Straßen oder Landesstraßen, sagte ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums.

Um solche Plätze auch an diesen Straßen zu ermöglichen, hat das NRW-Landeskabinett in dieser Woche eine Änderung des Straßen- ...

