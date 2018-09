CARLSBAD, Kalifornien(RIS), der Branchenführer im Bereich des Nachfüllens von Tintenpatronen vor Ort, gab heute die Gründung seiner zweiten Geschäftseinheit in Europa bekannt - SAS Retail Inkjet Solutions France. Im Jahr 2014 hatte das Unternehmen zuvor schon Retail Inkjet Solutions UK Limited gegründet. Nach einer erfolgreichen Partnerschaft mit der französischen Einzelhandelskette Auchan Retail France hat RIS in Kontinentaleuropa in den letzten Jahren starkes Wachstum verzeichnet. Daher sah das Unternehmen die Notwendigkeit, eine zusätzliche unterstützende Infrastruktur in der Region zu schaffen. SAS Retail Inkjet Solutions France wird die Dienstleistungen für europäische Einzelhändler verstärken und weiter verbessern, um den Kunden im Laden einen besseren Service bieten zu können.

"Die Eröffnung von SAS Retail Inkjet Solutions France wird die Lieferkette von RIS in Europa mit schnelleren Reaktionszeiten für Service und Wartung optimieren sowie eine schnellere Lieferung von Tinte und Verbrauchsmaterial an Einzelhändler ermöglichen", sagte David Lenny, President und CEO von RIS. "Unsere Expansion nach Europa, einschließlich eines verstärkten Teams von lokalen Account Managern, zeigt erneut unser Engagement für unsere Handelspartner und Kunden. Wir freuen uns auf weiteres Wachstum in der gesamten Region."

Nach einem Versuchsprogramm entschied sich Auchan Retail France im März 2018 für das RIS InkCenter, um eine flächendeckende Einführung des Nachfüllservice für Tintenpatronen in allen SB-Warenhäusern zu starten. Gleichzeitig hat RIS weitere Partnerschaften für Versuchsprogramme mit ausgewählten europäischen Einzelhändlern, darunter E.Leclerc, Cora, Intermarché und Saturn, geschlossen, um die Präsenz im Einzelhandel über mehrere Länder hinweg zu erhöhen.

Das Konzept hinter RIS ist einfach: Die Kunden geben ihre leeren Tintenpatronen im Servicebereich des Geschäfts ab, um sie während des Einkaufs durch einen Mitarbeiter mithilfe des patentierten RIS InkCenter-Geräts wieder auffüllen zu lassen. Das Ergebnis ist eine schnelle, umweltschonende und qualitativ hochwertige Tintennachfüllung, die bis zu 70 Prozent weniger kostet als der Kauf einer neuen Patrone.

