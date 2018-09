Am 2. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Wolfsburg in Leverkusen mit 3:1 gewonnen und sich damit vorerst an die Spitze der Tabelle geschoben. Leverkusens Leon Bailey hatte die Gastgeber in der 24. Minute zunächst in Führung geschossen, nach Treffern der Wolfsburger Yannick Gerhardt (36.) und Wout Weghorst (55. Minute) war die Partie jedoch gedreht.

Renato Steffen legte fünf Minuten später noch einen drauf. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 3:1, FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1, Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen 1:2, 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1:1.