In den letzten Tagen zeigte sich die Aktie von Drone Delivery Canada als vergleichsweise stabil und konnte sich sogar leicht verbessern. Anleger könnten sich dabei aber schnell an die Entwicklung aus dem Juli erinnert fühlen. In der Mitte jenen Monats fiel Drone Delivery Canada zunächst von 1,15 Euro auf 0,98 Euro zurück, konnte sich dann aber bis Anfang August wieder bis auf 1,09 Euro erholen.

Dann folgte jedoch der nächste Kursrutsch, dessen Erholung Anleger jetzt begutachten können. Es steht ... (Robert Sasse)

