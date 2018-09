Mit dem Southern Gas Corridor bietet sich für Europa eine Möglichkeit zur Diversifizierung seiner Energie-Versorgung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew haben die Rolle Aserbaidschans als Gaslieferant der EU unterstrichen. "Deshalb ist die Eröffnung des südlichen Korridors eine gute Botschaft für die Energieversorgung der EU", sagte Merkel kü+rzlich bei einem Besuch in der aserbaidschanische Hauptstadt Baku mit Hinweis auf die neue Gaspipeline aus dem Land über die Türkei in die EU. Dies helfe, die europäischen Bezugsquellen von Gas zu diversifizieren. "Wir können die Rohstoffzusammenarbeit verstärken." Alijew betonte ebenfalls die Rolle seines Landes bei der Gasversorgung Europas und signalisierte die Bereitschaft zu einem weiteren Ausbau der Pipelines. Sein Land habe auch nichts dagegen, künftig turkmenisches Gas Richtung EU zu leiten. Merkel sagte, es gebe gute Chancen für engere wirtschaftlichen Beziehungen mit Aserbaidschan. Deutsche Firmen seien etwa an einer Zusammenarbeit in den Bereichen Bau und Infrastruktur, Landmaschinen und ...

