Danone lag mit seinen Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz stieg um 2,4% und der Gewinn um 23,5%. Gebremst wurde das Wachstum von einem Boykott in Marokko. Dem Konzern wird vorgeworfen, seine Marktmacht zu missbrauchen und zu hohe Preise für Joghurt und Frischmilch zu verlangen. Zudem hat Danone den Streik der Lkw-Fahrer in Brasilien zu spüren bekommen. Gewinntreiber war der Erlös aus dem Verkauf von Anteilen am japanischen Milchproduzenten Yakult.

