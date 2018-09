Achim Wambach, Chef des Vereins für Socialpolitik, über den Zustand der VWL zehn Jahre nach der Finanzkrise - und die Revolution der digitalen Ökonomie.

Herr Wambach, am 15. September jährt sich zum zehnten Mal der Crash der Lehman-Bank. Die Wirtschaftswissenschaft muss sich seither vorhalten lassen, blind für die Risiken des Finanzkapitalismus gewesen zu sein. Was hat die VWL aus der Finanzkrise gelernt?

Es hat sich in der VWL mehr getan, als manche Kritiker wahrhaben wollen. Die Finanzkrise hat der Wissenschaft einen Schub gegeben. Bis zum Lehman-Crash kamen die Finanzmärkte in den makroökonomischen Modellen kaum vor. Nun gibt es immer mehr empirische und wirtschaftshistorische Arbeiten zum Finanzsektor, aber auch spezifische theoretische Gleichgewichtsmodelle, die etwa die Liquidität der Banken einbeziehen. Neue Institutionen wie das European Systemic Risk Board und dessen Beirat gehen der Frage nach, wann Banken und Versicherungen systemrelevant sind. Hinzu kommt der Boom der Verhaltensökonomie, die Irrationalitäten berücksichtigt - und den guten alten Homo oeconomicus sinnvoll ergänzt.

War und ist die Kritik an der Ökonomenzunft also überzogen?

Uns Ökonomen kann ein wenig Demut nicht schaden. Aber wir sind nun mal Sozialwissenschaftler und keine Propheten. Niemand kann verlässlich vorhersagen, wann eine Blase entsteht und wann sie platzt. Bei der Finanzkrise wurden die Ökonomen zum Teil in Mithaftung genommen für Fehler der Politik. Was nicht heißt, dass manche Kritik nicht auch berechtigt war. Gerade von Studierenden kam der Vorwurf, die Lehre sei zu formalisiert und zu wenig der Realität zugewandt.

Das heißt für Ökonomen: Raus aus dem Elfenbeinturm, ran an die Realität?

Ja. Die Realität ist der Resonanzkörper unseres Fachs - in Forschung und Lehre. Europa, die Energiewende, die Digitalisierung, auch soziale Fragen machen das Fach aus. Am ZEW etwa gibt es Projekte zu der Frage, wie sich Kita-Plätze effizienter zuteilen lassen und wie man Lebensmittel an Tafeln am sinnvollsten verteilt. Auch Big Data spielt eine immer wichtigere Rolle: Für empirische Wissenschaftler ist die Digitalisierung ein Segen. Wir Ökonomen kommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...