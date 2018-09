Wachstumsaktien früh zu kaufen und lang zu halten ist die wohl verlässlichste Art und Weise, den Markt zu schlagen. Amazon (WKN: 906866) zum Beispiel hat von seinem Allzeittief aus (Mitte Mai 1997 stand die Aktie splitbereinigt bei 1,31 Dollar) bis heute (Schlusskurs vom 24. August 2018) eine 1.455-Fachung hingelegt. Man hätte also an diesem Tiefstkurs rechnerisch nur 687,28 US-Dollar in Amazon investieren müssen, um heute eine Million Euro zu besitzen! Wie können wir diese Chance noch mal erhalten? Einen guten Überblick darüber, welche Technologien momentan im Kommen sind, liefert der Hype Cycle of Emerging Technologies, der vom amerikanischen Marktforschungsunternehmen Gartner veröffentlicht wird. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...