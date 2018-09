Okay, du hast schon ein längeres Arbeitsleben hinter dir und der Ruhestand kommt so langsam in Sichtweite. Aber werden dein Vermögen und das Rentenniveau ausreichen, um den nächsten Lebensabschnitt so genießen zu können, wie du es verdienst? Um deine Chancen zu verbessern, solltest du jetzt einen Umzug in Betracht ziehen. Dein gesamtes Vermögen sollte nicht in einer einzigen Sache gebunden sein Viele von uns kommen irgendwann mit 30 oder so auf die Idee, einen Bausparvertrag zu nutzen, um den Traum vom eigenen Wohneigentum zu verwirklichen. Wenn das Haus dann steht, sehen wir uns oft einem Berg von Schulden gegenüber, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...