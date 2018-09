Prognosen, vor allem wenn sie in die Zukunft gerichtet sind, sind schwierig, so ein altes Börsensprichwort. Bei Gold trifft dies insbesondere zu. "Fight the Fed" überschrieb Anfang August das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY einen Artikel über die potenzielle Goldpreis-Manipulation. Seit dem Wegfall des Bretton Woods-Währungssystems, dass auf einem Goldstandard basierte, werde von Regierungen und Zentralbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...