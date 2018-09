Baierbrunn (ots) -



Schauspieler Winfried Glatzeder (73) möchte trotz zunehmender Alterszipperlein noch 20 Jahre leben. "Mein Opa starb am Tag seines Renteneintritts. Darum habe ich mir geschworen, der Rentenkasse bis zum 93. Lebensjahr auf der Tasche zu liegen", sagte Glatzeder dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Er kenne ein paar Kollegen, die mit 93 noch "sehr gut drauf" gewesen seien. "Danach wird es meist schwierig." Scheu vor Ärzten kennt der bekennende Hypochonder nach eigenem Bekunden nicht. "Ich lasse keine Vorsorge und keinen Arzt aus und mache sie alle verrückt." Das ganze Interview mit Glatzeder finden Leserinnen und Leser im neuen "Senioren Ratgeber". Darin verrät der 73-Jährige sein Geheimnis für eine lange Beziehung und schildert die Gründe für seine Schönheits-OP.



