Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag nimmt nicht an der zentralen Wirtschaftsschutzkonferenz am kommenden Dienstag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin teil.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nimmt nicht an der zentralen Wirtschaftsschutzkonferenz am kommenden Dienstag mit Bundesinnenminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...