Acht Monate saß die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei in U-Haft. Wieder zu Hause in Deutschland erschrecken sie die Bilder aus Chemnitz.

Manchmal muss sich Mesale Tolu noch kneifen. "Bin ich wirklich wieder zu Hause an der Donau?". Überraschend durfte die wegen angeblicher Terrorpropaganda angeklagte deutsche Journalistin die Türkei verlassen. Eine Woche nach ihrer Ankunft in der Heimat berichtet sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur von gedämpfter Wiedersehensfreude, von ihrem Sohn Serkan und ihrem Mann Suat. Von dem Wunsch, in der Türkei ihre Unschuld zu beweisen. Und von ihrer Sorge um die Demokratie - auch in Deutschland.

Gab es zum Wiedersehen eine große Party?Nein, nur ein Abendessen im kleineren Kreis. Es gab gefüllte Weinblätter. Die Stimmung war trotz aller Freude getrübt. Ich habe meinen Mann Suat Corlu zurücklassen müssen, auch viele Freunde.

In Deutschland haben sich viele Menschen für Ihre Freilassung eingesetzt. Aber Sie haben auch Hass-Mails bekommen, auf Twitter fanden sich teils unglaublich üble Beleidigungen, wohl wegen ihrer Kritik an der türkischen Regierung. Wie gehen Sie damit um?Anfangs war ich traurig. Meine Familie hat mir geraten, nicht jedes Wort ernst zu nehmen. Blockiert werden nur Hassbotschaften, die mich direkt beleidigen. Ich selbst bin tolerant, ich habe auch - das betone ich immer wieder - Verständnis für Wähler der AKP (der türkischen Regierungspartei). Ich beschimpfe niemanden.

Kurz nach Ihrer Rückkehr gingen Bilder von Ausschreitungen in Chemnitz durch die Medien. Was haben Sie dabei empfunden?Das hat mir Angst gemacht. Es gibt ja in einigen Ländern einen gefährlichen Rechtsruck. Aber in Deutschland haben wir doch die Diktaturen in der Schule behandelt. Wir wissen doch, dass es bei uns eine Zeit gab, in der Menschen systematisch gehetzt, vertrieben oder umgebracht wurden. Da fürchtet ...

