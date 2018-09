München (ots) -



* Sozialreportagen erreichen weiterhin viele Zuschauer * Anhaltend hohe Marktanteile für die Vorabend-Soaps * Viele Formate insbesondere bei jungen Zuschauern beliebt * 5,6 Prozent Monatsmarktanteil gesamt



Die erste der neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" erzielte zu Monatsanfang sehr gute 8,6 % Marktanteil (14-49). Auch in den folgenden Wochen überzeugte die Doku-Soap insbesondere junge Zuschauer mit bis zu 13,4 % MA (14-29).



Bei der gleichen Zielgruppe punktete auch "Einfach hairlich - Die Friseure" mit bis zu 10,6 % MA (14-29). Das Format zeigt den abwechslungsreichen Alltag der der Stylisten im Umgang mit ihrer vielfältigen Kundschaft. Bei den 14-49-Jährigen schaffte die Reihe bis zu 6,9 % MA.



Gewohnt erfolgreich zeigten sich die Sozialreportagen von RTL II: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" kam auf bis zu 10,3 % MA (14-49) und auf bis zu 12,6 % beim jüngeren Publikum (14-29). Nicht minder überzeugend "Hartz und herzlich": bis zu 10,2 % MA (14-49) und bis zu 13,3 % MA (14-29).



Sein starkes Standing bei jungen Zuschauern bewies RTL II auch wieder mit seinen Daily Soaps: "Köln 50667" erreichte bei den 14- bis 29-Jährigen bis zu 20,6 % MA, "Berlin - Tag & Nacht" bis zu 19,8 %.



Der heiße August machte auch Lust auf Teenie-Komödien: Der Spielfilm "American Pie: Das Klassentreffen" zählte 15,5 % MA (14-29). "American Pie - Jetzt wird geheiratet" kam anschließend sogar auf 23,2 % MA bei den jungen Zuschauern.



Mit der Lizenz zur Quote setzte sich Agent 007 durch. Im Rahmen des siebenteiligen James-Bond-Specials bei RTL II steuerte "Die Welt ist nicht genug" mit 7,8 % Marktanteil (14-49) zum Happy End. "Goldeneye" und "Sag niemals nie" erzielten in dieser Zielgruppe jeweils 7,7 %.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK/VideoScope 1.1, Marktstandard TV, 01.08.-31.08.2018, vorläufig gewichtet 28.08.- 31.08.2018. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



