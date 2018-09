Während der Jahreshauptversammlung 2018 von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) gab Warren Buffett zu, dass es ein Fehler war, nicht in Amazon (WKN:906866) und Google - jetzt Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F) - investiert zu haben. Es scheint, dass Berkshire Hathaway diesen Fehler nicht wiederholen will - und noch weniger, wenn es eine Chance in Indien gibt, eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Berkshire Hathaway hat laut The Economic Times (ET) in das in Indien ansässige Fintech-Unternehmen Paytm investiert, was gleichzeitig auch seine erste Direktinvestition im Land ist. Zwar sind die Details noch nicht bekannt, aber hier ist, was wir darüber ...

