Bei den 43. Tagen Alter Musik in Herne dreht sich vom 8. bis 11. November 2018 alles um Sünde, Laster und Moral. Das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne veranstalten gemeinsam das renommierteste Alte Musik-Festival Deutschlands.



Menschliche Schwächen in ihrer extremen Form haben Komponisten zu allen Zeiten inspiriert. In zwei Opern und neun Konzerten aus dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert werden sie hörbar. Ein Höhepunkt des Festivals ist die moderne Erstaufführung der vergessenen Stradella-Oper "Amare e fingere" mit dem Ensemble Mare Nostrum unter der Leitung von Andrea de Carlo.



Der Kartenvorverkauf für die Konzerte beginnt am 3. September. Karten sind über ProTicket erhältlich. Das Kulturradio WDR 3 sendet alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit.



Die Sendetermine und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wdr3.de, www.tage-alter-musik.de und am WDR Hörertelefon unter 0221-56789 333.



