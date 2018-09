BERLIN (Dow Jones)--Der VW-Abgasskandal könnte eine neue Dimension erreichen. Laut Zeugenberichten in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft München sollen Volkswagen, Audi und Porsche auch bei Benzinern Abgastests manipuliert haben, berichtet Bild am Sonntag. Bei einem Krisentreffen am 2. November 2015 hätten Getriebeexperten aus dem VW-Konzern berichtet, dass Automatikgetriebe aller Marken Schaltprogramme enthielten, die nur auf dem Prüfstand aktiv seien und Emissionswerte beeinflussen könnten. Dies betreffe Fahrzeuge mit Diesel- und Ottomotoren, heiße es in dem Dokument.

Wie die Zeitung weiter berichtet, erklärten noch weitere Zeugen gegenüber den Ermittlern, dass die Getriebefunktionen in erster Linie zur Manipulation des CO2-Ausstoßes und damit dem Spritverbrauch genutzt wurde.

Aus einer internen Präsentation vom 12. Februar 2016 gehe hervor, wie gewünschte Schaltprogramme auf dem Prüfstand aktiviert würden, um Emissionen zu verringern. Dabei sei der Testfahrer in die Manipulation eingeweiht.

Ein VW-Sprecher sagte der Zeitung auf Anfrage, dass "wir uns vor dem Hintergrund der laufenden Verfahren inhaltlich nicht äußern". Er wies aber darauf hin, dass "Getriebethemen mit dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) in den vergangenen Monaten intensiv besprochen worden" seien. Laut Aussage des zuständigen KBA-Mitarbeiters bei der Staatsanwaltschaft München untersucht das KBA Benzinmotoren wegen der umstrittenen Getriebefunktionen, berichtet die Zeitung weiter.

Weder die Münchner Staatsanwaltschaft noch Volkswagen waren am Sonntag für eine Stellungnahme zu dem Bericht von Dow Jones Newswires zu erreichen.

