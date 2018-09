Der an der Uni Zürich lehrende und forschende gebürtige Vorarlberger Verhaltensökonom Ernst Fehr konnte zum dritten Mal in Folge das Ökonomenranking von "Presse", "Neue Zürcher Zeitung" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in Österreich für sich entscheiden. Fehr liegt auch im Schweizer Ranking an der Spitze, in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...