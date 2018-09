Kalifornien stellt die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Weil US-Präsident Donald Trump immer neue Handelskriege anzettelt, droht der US-Bundesstaat in die Rezession zu stürzen - mit globalen Folgen.

Der Gang ist schleppender geworden, die Gesichtszüge sind asketisch, die Botschaften glasklar. Mit seinen 80 Lebensjahren muss der kalifornische Gouverneur Jerry Brown nichts mehr schönreden. Er hat vier Jahrzehnte lang dem Staat gedient. Seine Amtszeit endet im Januar. Noch einmal antreten darf er nicht.

Brown hat in den acht Jahren seiner Regierungszeit einiges erreicht. Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählt die Sanierung des Haushalts. Das von seinem Vorgänger Arnold Schwarzenegger geerbte Haushaltsdefizit von 26 Milliarden Dollar pro Jahr verwandelte er mittels höherer Steuern und konsequenter Ausgabendisziplin in einen Überschuss von fast zehn Milliarden Dollar.

Auch sonst scheint in Kalifornien alles in bester Ordnung zu sein. Die Wirtschaft wächst schneller als im US-Durchschnitt, im vergangenen Jahr stieg das Bruttoinlandsprodukt auf 2,7 Billionen US-Dollar. Kein anderer Bundesstaat kommt auch nur in die Nähe dieser Größenordnung, nicht Texas und auch nicht New York (siehe Grafik). Wäre Kalifornien ein eigener Staat, handelte es sich um die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt - leistungsstärker als das Vereinigte Königreich, Indien oder Frankreich. Kalifornien gehört fraglos zum Besten, was die Vereinigten Staaten zu bieten haben. Klimatisch. Lebensstilistisch. Und vor allem ökonomisch.

Brown könnte sich in seinen Erfolgen sonnen. Stattdessen prognostiziert er düstere Zeiten. "Der Abschwung wird kommen", warnt der Gouverneur, als er an einem stickigen und heißen Augusttag in der Landeshauptstadt Sacramento über die Waldbrände spricht, die den Nordosten des Landes verwüstet haben. Die materiellen Schäden und die Kosten der Brandbekämpfung kann Kalifornien dank seiner Rücklagen locker stemmen. Aber die handelspolitischen Scharmützel zwischen den USA und China verdüstern den Konjunkturhimmel im "Golden State" - und die Miene des Gouverneurs: Kalifornien ist machtlos den brandbeschleunigenden Maßnahmen ausgeliefert, die US-Präsident Donald Trump täglich in die Welt zwitschert, um die Chinesen, wie er meint, auf faire Handelsbeziehungen zu verpflichten.

Aus ihrer Abneigung füreinander machen Trump und Brown keinen Hehl. Trump schmäht den Gouverneur der Demokraten als "Versager". Brown kontert sachlich, die Politik des republikanischen Präsidenten werde den Abschwung Kaliforniens nicht nur beschleunigen, sondern auch ohne Not vertiefen, sobald die Konjunktur nicht mehr unter günstigen Vorzeichen stehe, vor allem wegen des eskalierenden Handelsstreits mit China und der unklaren US-Beziehungen zu Kanada und Mexiko - die drei wichtigsten Exportmärkte Kaliforniens.

Viele Beschäftigte im Agrarsektor

Noch trifft die heraufziehende Krise vor allem zwei Branchen, die im Schatten der Hightechgiganten im Silicon Valley und von Hollywoods Traumfabriken stehen: die Landwirtschaft und den Handel.

Kein anderer Bundesstaat produziert mehr landwirtschaftliche Güter für die USA und die Welt. Kalifornien produziert Mandeln, Pistazien, Walnüsse, Erdbeeren, Wein und noch viel mehr Naturerzeugnisse im Wert von 47 Milliarden Dollar jährlich, fast die Hälfte davon, im Wert von 21 Milliarden Dollar, für den Export. Damit sorgt die Landwirtschaft für drei Prozent aller Arbeitsplätze in Kalifornien - genauso viel wie die IT-Industrie. Zum Vergleich: Sie beschäftigt doppelt so viele Menschen wie in Deutschland, wo der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten bei rund 1,5 Prozent liegt. Hinzu kommt: Weil über die Häfen an der Westküste der USA große Teile des Handels im pazifischen Raum abgewickelt werden, ist das von der Natur verwöhnte Kalifornien nicht nur ein Drehkreuz für landwirtschaftliche Erzeugnisse, sondern auch eine Zielscheibe im Handelskrieg.

Um sich für Trumps Strafzölle zu revanchieren, hat China zunächst die US-Bauern ins Visier genommen. Nicht nur, weil sie zu einer wichtigen Klientel von Trump zählen. Sondern auch, weil es sich bei der Landwirtschaft um "eine der wenigen Branchen" ...

