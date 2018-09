Die Kursgewinne im Goldpreis zum Wochenausklang der KW34 waren letztlich nur als Erholung zu werten. In der Vorwoche kam es zur weiteren Trendbewegung. Dieser ist im Wochencharts somit weiter abwärts bis seitwärts gerichtet. Schauen wir auf das Chartbild. Gold-Chartanalyse Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures ...

