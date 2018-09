Wochenplan im DAX weckt Erinnerungen

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) und die Wall Street.

Ein euphorischer Wochenstart verhalf dem DAX zwar zum Ausbruch aus seiner Vorwochen-Range, doch der Drive hielt nicht lange an. Zum Wochenausklang endete der Markt sogar im roten Bereich, ebenso wie der Gesamtmonat August. Warum, wieso und was kommt danach? Ideen dazu zeige ich in dieser Wochenanalyse zum DAX auf.

Ausbruch im DAX vereitelt

Die Handelswoche startete bereits mit einem starken Tag. Er war in der Nachbetrachtung der Stärkste der Handelswoche und konnte die Range der Vorwoche sehr schnell überspringen. Damit war das Long-Trigger-Signal aus der Vorwochenanalyse am oberen Begrenzungsbereich auch sofort aktiviert worden:

Den Widerstand der Vorwoche sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Denn hier könnte die nächste Stufe einer Bewegung nach oben gezündet werden, in Abhängigkeit der Wall Street versteht sich. Hier bietet sich ein Schlusskurs des Stundencharts über 12.430 Punkten an:

Dabei lag das Tagestief des montags punktgenau (also 12.429,34 Punkte) auf dieser Linie und hielt noch einmal als "Pullback" dieses Ausbruchs stand.Diese Situation war für Trader sehr spannend und wurde hier im Forum entsprechend besprochen:

Im 15-Minuten-Chartbild kann man dies noch einmal sehr gut erkennen:

Im weiteren Wochenverlauf konnte dieses Terrain noch einmal ausgebaut werden und mit 12.597 Punkten am Dienstag ein Verlaufshoch generieren. Ab diesem Punkt ließ die Kraft der Bullen jedoch merklich nach.

Dienstag und Mittwoch können als so genannte "Orientierungstage" mit einer sehr geringen Schwankungsbreite von 69 Punkten gewertet werden. Erst am Donnerstag kam wieder Bewegung in den Markt. Diesmal auf der Unterseite. Hierbei erreichte der DAX erneut die gezeigte Ausbruchskante, schloss jedoch darüber. Sie galt damit als "angekratzt" und wurde freitags umgehend unterschritten.

