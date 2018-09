Italiens populistische Regierung möchte 2019 eines ihrer Wahlversprechen umsetzen. Doch die EU warnt davor.

Italiens populistische Regierung will trotz der angedrohten Herabstufung ein allgemeines Grundeinkommen einführen und geht damit auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union. Vize-Regierungschef Luigi di Maio sagte am Sonntag, das Grundeinkommen solle 2019 auf den Weg gebracht werden.

Seine Regierung werde eine "historische Wahl" zwischen dem treffen, was die Menschen bräuchten, und dem, was Ratingagenturen für nötig hielten. "Wir werden immer Italiener an erste Stelle setzen", sagte der Chef der populistischen 5-Sterne-Bewegung.

Die US-Ratingagentur Fitch hatte am Freitag den Ausblick für Italien auf "negativ" von "stabil" gesenkt. Damit droht dem Euro-Land ...

