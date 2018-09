Der Peso verliert rasant an Wert, der Leitzins steigt auf 60 Prozent, die Bürger horten Konsumgüter: Argentinien fürchtet den Absturz.

Die Argentinier haben sich vorige Woche gefühlt wie Protagonisten eines Films, den sie schon allzu oft gesehen haben: Innerhalb von drei Tagen verlor der Peso bis zu 25 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar. Als Präsident Mauricio Macri dann ankündigte, beim Internationalen Währungsfonds größere Hilfskredite anzufragen, erhöhte das die Unsicherheit weiter.

Und als der IWF mit seiner Antwort obendrein etwas zögerte, stürzte der Peso ab. Wen erinnerte das nicht an die Argentinienkrise vor 20 Jahren?

Zum Wochenende stabilisierte sich der Peso zwar wieder. Doch allein im August hat die Währung 40 Prozent gegenüber dem Dollar verloren. Im Vergleich zu Jahresbeginn müssen die Argentinier nun doppelt so viel Peso für einen Dollar zahlen. Macri arbeitete am Wochenende mit seinem Wirtschaftsteam Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen aus, die er in Washington mit dem Fonds verhandeln will.

IWF-Sprecher Gerry Rice erklärte, dass der Fonds möglichst schnell ein überarbeitetes Programm verabschieden lassen will. Argentinien könnte dann bald über höhere Kreditauszahlungen verfügen. Auf den Finanzmärkten in Buenos Aires treibt Investoren derweil die Frage um, ob die Maßnahmen ausreichen, um die Krise zu entschärfen.

"Die Regierung kann nur mit klaren und starken Signalen für die Haushaltssanierung die Märkte stabilisieren", heißt es bei JP Morgan. In Buenos Aires wird damit gerechnet, dass die Regierung das Primärdefizit, also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben vor Abzug der Zinsen, bis ...

