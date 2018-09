Der Gründer der Handelsplattform JD ist wegen sexuellen Fehverhaltens festgenommen worden. Die genauen Vorwürfe sind noch nicht bekannt.

Der chinesische Milliardär Liu Qiangdong ist wegen des Verdachts sexuellen Fehlverhaltens in der US-Großstadt Minneapolis festgenommen worden. Wie Gerichtsakten zeigten, wurde der 45-jährige Gründer der Online-Handelsplattform JD.com am späten Freitagabend (Ortszeit) in Gewahrsam genommen, am Samstagnachmittag aber zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...