In Frankreich herrscht Stillstand. Präsident Macron versucht, neuralgische Wählergruppen mit Geschenken bei Laune zu halten.

Frankreich muss sich heute den Titel gefallen lassen, der zur Jahrtausendwende Deutschland anhaftete: Es ist "der kranke Mann Europas" und somit die entscheidende Schwachstelle der EU. Daran ändert auch der seit Mai vergangenen Jahres amtierende, jugendliche Präsident Emmanuel Macron nichts. Eher im Gegenteil: Der Senkrechtstarter versprach, die Lähmung im Lande zu beseitigen und für einen Aufschwung zu sorgen. Davon kann keine Rede sein. Die starren Strukturen werden nicht aufgebrochen, das zeigt sich beispielhaft an einer eben aktuell zu Beginn des Monats in Kraft tretenden, kleinen Präzisierung der Reform der Regeln bei der Kündigung von Arbeitnehmern. Oder an einer eigenartigen Lehrlings-Förderung. Und nicht zuletzt am sturen Festhalten an der gescheiterten, europäischen Agrarpolitik. Wie an vielen anderen Beispielen, wobei man Macron zugute halten mag, dass die Bevölkerung extrem resistent Änderungen ablehnt, ...

