In diesen Tagen kommen die einheimischen Mini-Kiwi-Beeren in die Läden. Mit 40 bis 50 Tonnen wird die diesjährige Ernte überdurchschnittlich gross ausfallen, heißt es in einer Meldung von der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Die zwei Handvoll Frauen und Männer schneiden mit spitzen Scheren geschickt die drei- bis vier...

Den vollständigen Artikel lesen ...