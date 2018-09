Anfang August wurde im Rahmen der Prognosfruit-Konferenz in Warschau von der World Apple and Pear Association (WAPA) die Prognose für die diesjährige EU-Apfelernte präsentiert. Konkret wurde mit einer Apfelproduktion von insgesamt 12,6 Mio. t gerechnet, das entspricht einem Plus von 36% gegenüber dem sehr niedrigen Vorjahreswert und wäre eine Steigerung von 13%...

