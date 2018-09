In jedem Jahr begeht der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e. V. in einem seiner Mitgliedsbetriebe den offiziellen Start in die Kernobstsaison. Ein Anliegen dabei ist, die Brandenburger und Berliner dafür zu werben, vor Ort in den Hofläden einzukaufen oder sogar selbst Äpfel, Birnen oder Pflaumen vom Baum zu ernten. Am Montag (3. September) sind Verbandspräsident Klaus...

Den vollständigen Artikel lesen ...