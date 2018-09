Zum Start des Ausbildungsjahrs gibt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag (9.00 Uhr) einen Überblick über die Qualität der Lehre in Deutschland. Er stellt dazu in seinem Ausbildungsreport 2018 Ergebnisse einer Umfrage unter Azubis vor. Es ist das 13. Mal, dass der DGB die Ausbildungsbedingungen untersucht hat./bw/DP/zb

