Nach der mehrmonatigen Seitwärtsphase in der Fresenius Medical Care AG Aktie, konnten sich die Käufer bis Mittwoch vergangener Woche deutlich behaupten. Dies führte dazu, dass die genannte Range in Long-Richtung verlassen werden konnte. Der Ausbruch war wie so oft recht impulsiv. Hierbei wurde bis dato eine Strecke von etwa 4,50 Euro zurück gelegt. Bei ca. 91,50 Euro kam der Markt dann jedoch erst einmal nicht weiter, sodass nun eine Korrektur einsetzte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...