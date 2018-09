Ronald Pofalla ist Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn. Ob der ICE pünktlicher wird, hängt vor allem an ihm. Und daran, wie viel Geld er beim Bund dafür lockermacht.

Kaiser Wilhelm II gab sich persönlich die Ehre im Kaisersaal des Hamburger Rathauses. Der Anlass war ein besonderer, der Nord-Ostsee-Kanal wurde eröffnet. Im Juni 1895 war das. So steht es auf einer Messingtafel über der Tür im Saal geschrieben. Ronald Pofalla geht einfach drunter hindurch; er interessiert sich an diesem Tag nicht für Historisches. Er will selbst Geschichte schreiben. "In die Zukunft schauen", wie er am Rednerpult sagt, und die versammelten Medienvertreter "auf eine Reise mitnehmen".

Spätestens 2021 würden Züge der S-Bahn Hamburg "ohne Fahrzeugführer aus dem Depot anrollen", sagt er. "Lokführer und Passagiere steigen dann in der ersten Station zu." Und wenn der Zug seine letzte Runde des Tages gedreht habe, "rollt er ohne Passagiere und Fahrzeugführer zurück zum Depot". Vollautomatisch. Es gebe zwar vereinzelt noch Stellwerkstechnik auf der Strecke, die 100 Jahre alt sei. Doch damit sei bald Schluss. Pofalla schlägt das rechte Bein über das linke, stützt sich aufs Pult und haucht die Worte: "Kaiserzeit trifft auf 4.0."

Pofalla ist der Mann, der die Eisenbahn in die Digitalzeit steuern soll. Ob ein ICE in Zukunft pünktlich fährt, hängt vor allem an ihm. Der Infrastrukturchef, der einst als Nachfolger von Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube gehandelt wurde und dann doch dem jugendlichen Finanzchef Richard Lutz den Vortritt lassen musste, hat das deutsche Schienennetz in der Hand, die Lebensader und das Nervensystem der Eisenbahn. Kein Geschäftsfeld gibt mehr Geld aus, verdient mehr und ist mehr wert. Gleichzeitig ist es Pofallas Aufgabe, die Politik zu umgarnen, um Milliarden herauszuschlagen, damit er die Bahn zum beliebtesten Verkehrsmittel der Deutschen im 21. Jahrhunderts machen kann. Das macht ihn zur wahren Nummer eins. Lutz mag Konzernchef sein, von Pofalla aber hängt die Reputation der Eisenbahn in der deutschen Gesellschaft ab.

Tatsächlich hat Pofalla sogar kühne Visionen, von denen bislang kaum einer Notiz genommen hat. Er will den Bau von Gleisen, Weichen und Stellwerken in Deutschland derart radikal standardisieren, dass "Made in Germany" zu einem bezahlbaren Exportschlager wird, der es mit der chinesischen Billigkonkurrenz aufnehmen kann.

Außerdem hinterfragt er jede Konvention. Gerade hat er ein neues Pünktlichkeits-Pilotprojekt angeschoben. Die Idee: Stark verspätete Züge werden umgeleitet, um nachfolgende Züge nicht auszubremsen. Dass die umgeleiteten Fahrgäste dadurch noch später ankommen, kann sich jeder denken. Damit macht er sich nicht nur Freunde. Mitarbeiter beklagen außerdem sein hohes Arbeitstempo. Wettbewerber kritisieren, dass sich Pofalla bei heiklen Themen wegducke, loben aber gleichzeitig, dass sich die Deutsche Bahn in verkehrspolitischen Fragen mittlerweile mit ihnen verbündet.

"Blaupause für den Nahverkehr der Zukunft"

Hamburg ist für Pofalla nun die "Blaupause für den Nahverkehr der Zukunft", sagt der 59-Jährige im Kaisersaal. Die 23 Kilometer lange S-Bahn-Strecke vom Berliner Tor im Zentrum nach Bergedorf im Osten der Metropole werde Referenzstrecke für Deutschland sein. Der ehemalige CDU-Politiker steht neben dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Siemens-Technikvorstand Roland Busch. Alle drei Partner investieren jeweils 20 Millionen Euro in das Projekt. "Um es klipp und klar zu sagen", so Pofalla, "Hamburg ist ganz bewusst ausgewählt worden." Er lobt die Innovationsdynamik der Stadt. Zudem würden 20 Prozent der Güter, vor allem aus dem Hafen, per Schiene transportiert.

Die Deutsche Bahn plant nicht weniger als eine kleine Revolution auf der Schiene. Der Konzern will 20 Prozent mehr Kapazität schaffen, "für viele zusätzliche Züge mehr als heute, in dichterer Folge, pünktlicher und zuverlässiger", sagt Pofalla. Zunächst will er die Hauptkorridore mit digitaler Leittechnik ausrüsten lassen, später nahezu das gesamte Netz. Leitzentrale und Züge werden per Mobilfunk kommunizieren. Dann können Züge enger hintereinander fahren, weil auch sie miteinander in Kontakt stehen - und nicht über Drähte im Gleis wie heute. Die Umrüstung kostet Geld. Noch im September soll ein Gutachten vom Bund vorliegen, das die Investitionen und den Zeitplan für die Einführung der neuen Technik beschreibt. Zunächst will die Bahn einen Korridor von Hamburg über Erfurt und München nach Österreich mit digitaler Leittechnik ausrüsten. "Ich hoffe, dass der Bund ...

