Schaffner ernennt neuen Leiter der Division Power Magnetics

Luterbach, 3. September 2018 - Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat Daniel G. Zeidler zum Head Division Power Magnetics und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Er wird seine Aufgabe bei Schaffner spätestens am 1. März 2019 übernehmen. Mit der Ernennung von Daniel Zeidler wird die Gruppenleitung wieder komplett sein, bestehend aus einem CEO, CFO und COO sowie je einem Executive Vice President für jede der drei Divisionen.

Daniel Zeidler (46) verfügt über einen Abschluss als Betriebs- und Produktionsingenieur der ETH Zürich (Dipl. Betr.- u. Prod.-Ing. ETH) sowie einen Executive MBA der Universität St. Gallen. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte er in verschiedenen Funktionen bei ABB, unter anderem von 2011 bis 2016 als General Manager des Bereichs Generator-Leistungsschalter. Derzeit leitet Daniel Zeidler die Trasfor SA, ein Unternehmen der ABB Gruppe, das Trockentransformatoren und Drosseln für Niederspannungs- und Mittelspannungsanwendungen für die Märkte Antriebssysteme und Bahntechnik, Schifffahrt sowie erneuerbare Energien herstellt.

Mit der Übergabe an Daniel Zeidler wird das Mandat des interimistischen Leiters der Division Power Magnetics, Patrick Jung, enden, der den Turnaround der Division in den letzten Monaten erfolgreich vorangetrieben hat.

